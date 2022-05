மேற்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது? ’கொங்கு’ கை ஓங்குவதால் திமுக பக்கம் சாயும் ‘தலைகள்’! பரபர அதிமுக

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கொங்கு மண்டலத்தின் அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அதிகரிக்கப்படும் நிலையில், தற்போது தென் மாவட்டத்திலுள்ள முக்கலத்தோர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளுக்கு முக்கியத்துவம் குறைந்துள்ளதாகவும், இதனால் சில மூத்த நிர்வாகிகள் திமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு தாவ தயாராக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக முன்னாள் பொதுச்செயலாளரும், மறைந்த தமிழக முதல்வருமான ஜெயலலிதா இருக்கும் வரை அதிமுகவில் முக்குலத்தோர் சமுதாயத்திற்கு கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது.

அதற்கு முக்கிய காரணம் முக்குலத்தோர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த சசிகலா உள்ளிட்டோர் ஜெயலலிதாவுடன் நெருக்கமாக இருந்தது காரணம் என கூறப்படுகிறது. ஜெயலலிதா இக்கட்டான காலங்களில் இருந்தபோது, ஆட்சியை ஒப்படைக்கும் அளவிற்கு முக்கியத்துவம் இருந்தது.

திமுக நிர்வாகி உட்பட 5 பேருக்கு போலீஸ் காப்பு! சினிமா சூட்டிங் பணம் மூலம் நூதனமான சதுரங்க வேட்டை!

English summary

It has been reported that as the importance of AIADMK executives in the Kongu region is increasing, the importance of executives belonging to the mukkulathor community in the southern district is now declining and thus some senior executives are ready to jump to parties including the DMK and BJP.