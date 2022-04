திக்திக் நிமிடங்கள்! மதுரையிலிருந்து பறந்து வந்த கல்லீரல்..! “சென்னையில் ஒருநாள்” பாணியில் பரபரப்பு!

Chennai

சென்னை : "சென்னையில் ஒரு நாள்" சினிமா பட பாணியில் மதுரையில் இருந்து தானமாக பெறப்பட்ட ஒருவரது கல்லீரல், சென்னையில் உள்ள ஒருவருக்கு 8 மணி நேர அறுவை சிகிச்சையில் பொருத்தி ஸ்டான்லி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் சாதனை புரிந்துள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சார்ந்த சத்திய நாராயணன் என்பவர் மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவரது கல்லீரல் செயலிழந்தது.

இதன் காரணமாக சென்னையில் முதலில் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் கல்லீரல் மாற்றி அமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

Doctors at Stanley Hospital have achieved the feat of fitting the liver of a man who received a donation from Madurai into an 8-hour operation on a man in Chennai.