சென்னை : மீன்களின் இனப்பெருக்கத்திற்காக மீன்பிடி தடைகாலம் தொடங்கியதையடுத்து ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்புக்குச் சென்ற விசைப்படகுகள் கரைக்கு திரும்பிய நிலையில், மீன்கள் வாங்க அசைவ பிரியர்கள் ஆர்வம் காட்டினர்.

61 நாள் ரெஸ்ட்! கரைக்கு திரும்பிய மீனவர்கள்.. மீன்கள் வாங்க குவிந்த மக்கள்! வஞ்சிரம் மீன் இவ்வளவா?

தமிழ்நாடு மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் 1983ஆம் ஆண்டு சட்ட விதி முறையின்படி மீன்களின் இனப்பெருக்கத்திற்காக மீனவர்களுக்கு 61 நாட்கள் மீன்பிடி தடை காலம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

அதன் ஒரு பகுதியாக இந்த வருடம் கடந்த 15ம் தேதி முதல் ஜூன் 14ஆம் தேதி வரையிலான 61 நாட்கள் மீன்பிடி தடைக்காலமானது அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் மீன்பிடி தடை காலம் இன்றுடன் நிறைவு.. மீன்களின் விலை குறையுமா.? மக்கள் எதிர்பார்ப்பு

Non-vegetarians were eager to buy fish as the boats that went deep-sea fishing returned to shore after the start of the fishing ban for fish breeding.