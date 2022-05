உடல்நலக் குறைவால் தாய் மரணம்! அடக்கம் பண்ண கூட கையில் காசில்லையே! மகன் செய்த செயலை பாருங்க..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் உடல் நல குறைவால் உயிரிழந்த 86 வயதான தாயின் உடலை ட்ரமில் போட்டு, சிமெண்ட் மூலம் பூசி மூடிய மகன் குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை நீலாங்கரை பகுதியில் மூதாட்டி செண்பகம் (86) என்பவர் வசித்து வந்தார். இவருக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.

இவரது இளைய மகன் சுரேஷ், செண்பகம் வசித்த அதே வீட்டின் மேல்தளத்தில் வசித்து வருகிறார். இவர் சற்று மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என கூறப்படுகிறது.

English summary

Police have registered a case against the son of an 86-year-old mother who died due to ill health in Chennai and covered her body with cement in a drum.