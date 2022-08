தூத்துக்குடி: அடியாள் போல மாறிய சுடலை கண்ணு.. அவரே 17 ரவுண்டு சுட்டார்! அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் திடுக்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூட்டில் போலீஸ்காரர் சுடலைக்கண்ணு மட்டும் துப்பாக்கியால் 17 ரவுண்ட் சுட்டுள்ளார். இதன் மூலம் அவரை அடியாள் போல் காவல்துறை பயன்படுத்தி உள்ளது என நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Thoothukudi Sterlite ஆலையை விற்கும் Vedanta | *TamilNadu | OneIndia Tamil

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இயங்கி வந்தது. இந்த ஆலையால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக அவ்வப்போது போராட்டங்கள் நடைபெற்று வந்தன. 2018 ல் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள் பெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர்.

இதனால் தூத்துக்குடியில் பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டது. தடை உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. பொதுமக்கள் அமைதியான வழியில் போராடிய நிலையில் போராட்டத்தின் 100வது நாளான 2018 மே 22ம் தேதி கலெக்டர் அலுவலகம் நோக்கி பொதுமக்கள் ஊர்வலம் சென்றனர்.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு குரூரமான செயல்- 17 போலீஸ் மீது நடவடிக்கை தேவை- அருணா ஜெகதீசன் கமிஷன்

English summary

In the Thoothukudi firing, the policeman Sudalaikannu fired 17 rounds with his gun alone. According to the report of Judge Aruna Jagatheesan Commission, the police is using him as a servant.