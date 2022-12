முதல்வரின் ஸ்பெஷல் கவனிப்பு! அமைச்சர் உதயநிதியின் கரங்களாக 3 மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்.. யார் யார்?

Chennai

சென்னை : அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உடன் 3 மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் இணைந்து பணியாற்ற இருக்கிறார்கள். புதிதாக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு நிர்வாக ரீதியாக உதவிடும் வகையில் 3 சீனியர் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் செயல்பட உள்ளனர்.

இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை செயலராக அதுல்ய மிஸ்ரா ஐ.ஏ.எஸ், சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறை செயலராக உதயசந்திரன் ஐ.ஏ.எஸ், வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் மற்றும் ஊரக கடன்கள் துறை செயலாளராக அமுதா ஐ.ஏ.எஸ் ஆகியோர் உள்ளனர்.

இந்த 3 துறைகளும் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 3 துறைகளின் செயலாளர்களாக உள்ள 3 மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளனர்.

3 senior IAS officers and many others are working with Minister Udayanidhi Stalin. 3 senior IAS officers are expected to provide administrative support to Udhayanidhi Stalin, who is newly inducted into the cabinet.