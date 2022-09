தமிழர்கள் இரண்டாந்தர குடிமக்களா? - குவைத்தில் தமிழர் சுட்டுக்கொலை சம்பவத்திற்கு சீமான் கண்டனம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : குவைத்தில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த முத்துக்குமாரின் குடும்பத்திற்கு மத்திய அரசு உரிய நீதியைப் பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் அருலே லட்சுமாங்குடி பகுதியை சேர்ந்த முத்துக்குமார், கடந்த மூன்றாம் தேதி குவைத் நாட்டுக்கு சென்ற நிலையில் 7ஆம் தேதி துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு உயிரிழந்துள்ளார்.

இந்தச் செய்தியை அறிந்து முத்துக்குமாரின் குடும்பத்தினர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். அவரது உடலை விரைந்து மீட்டுத்தர வேண்டும் என அவர்கள் அரசை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

Naam Tamilar Party chief coordinator Seeman has insisted that the government should provide due justice to the family of Muthukumar from Tamil Nadu, who was shot dead in Kuwait.