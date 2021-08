இயற்கை வேளாண்மை... இளைஞர்களை கவர சிறப்புத்திட்டங்கள் - முதல் வேளாண் பட்ஜெட்டின் முக்கிய அம்சங்கள்

Chennai

சென்னை: கோயம்புத்தூரில் நம்மாழ்வார் பெயரில் இயற்கை வேளாண்மைக்கான ஆராய்ச்சி மையம் உருவாக்கி இயற்கை வேளாண்மை தொடர்பான ஆராய்ச்சிப் பணிகளை வலுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இளைஞர்களை விவசாயத்தின் பக்கம் கவருவதற்காக பல முக்கிய திட்டங்கள் தமிழக வேளாண் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் முதன்முறையாக, 2021-22 ஆம் நிதியாண்டுக்கான வேளாண் பட்ஜெட்டை வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் திரு.எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் இன்று தாக்கல் செய்தார். வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக போராடும் விவசாயிகளுக்கு இந்த வேளாண் பட்ஜெட் காணிக்கையாக்கப்படுவதாக அமைச்சர் எம்ஆர்கே பன்னீர் செல்வம் அறிவித்துள்ளார்.

அதில் தோட்டக்கலைத்துறை, இயற்கை விவசாயம், மூலிகை பொருட்கள், மாடித்தோட்டம் உள்ளிட்டவை குறித்து முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. இளைஞர்கள், பெண்கள் ஆகியோர் விவசாயத்தில் ஈடுபடும் வகையில் சிறப்பான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

English summary

TN Agriculture Budget (தமிழக வேளாண் பட்ஜெட்) 2021-22 LIVE News in Tamil: Check the live news updates on Tamil Nadu First Agricultural / Farm budget 2021 in tamil. Steps have been taken to set up a research center for organic farming in Coimbatore under the name of Nammazhvar and to strengthen research activities related to organic farming. Several important projects have been announced in the Tamil Nadu Agriculture Budget to attract the youth to the side of agriculture.