4 மணி நேரம் கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்ட முதலமைச்சர்! வெலவெலத்துப் போன ஐ.ஏ.எஸ்.அதிகாரிகள்!

oi-Arsath Kan

சென்னை: அரசுத் துறை செயலாளர்கள் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகளுடனான ஆய்வுக்கூட்டத்தின் போது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சரமாரியாக கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறார்.

சுமார் 4 மணி நேரம் வரை நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் துறையின் செயல்பாடுகள், அரசின் அறிவிப்புகளை செயல்படுத்துதல் என பல்வேறு விவகாரங்கள் பற்றி அலசி ஆராய்ந்திருக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

குறிப்பிட்ட ஒரு சில ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளை தவிர பெரும்பாலானோர் நம்மை நோக்கி என்ன கேள்வி வருமோ என்ற அச்சத்துடனே அமர்ந்திருந்ததாக தெரிவிக்கிறார்கள் உள்விவரம் அறிந்தவர்கள்.

இதனிடையே அந்த ஆய்வுக்கூட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரையின் விவரம் வருமாறு;

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has raised a list of questions during a review meeting with state department secretaries and senior government officials. In this meeting held for about 4 hours, Chief Minister Stalin analyzed various issues like the activities of the department, implementation of government announcements. Sources Said, Certain I.A.S. Apart from the officials, most of them were sitting in fear of what questions would be directed at them.