இந்த ஆண்டில் மட்டும் 198 பேர்.. ‘இந்தியாவுக்கு சவால் விடும் இலங்கை' - முதல்வர் ஸ்டாலின் பரபர கடிதம்!

சென்னை : தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இலங்கை கடற்படையினர் தொடர்ந்து மீனவர்களை கைது செய்வதும், படகுகளை பறிமுதல் செய்வதும் மீன்பிடித் தொழிலை முழுமையாக நம்பியிருக்கும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பெரிதும் பாதித்துள்ளது எனச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இந்த ஆண்டில் இதுவரை 198 தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

TN Chief Minister M.K.Stalin has written a letter to External Affairs Minister Jaishankar requesting action to release Tamil Nadu fishermen immediately. Stalin pointed out that the continuous arrest of fishermen and confiscation of boats by the Sri Lankan Navy.