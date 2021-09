தமிழகத்தின் புதிய கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி சென்னை வந்தார்.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உற்சாக வரவேற்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தின் புதிய கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆர்.என்.ரவி சென்னை வந்தடைந்தார். அவருக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்தார். அமைச்சர்கள், தமிழக தலைமை செயலாளர் வெ.இறையன்பு உள்ளிட்டோரும் வரவேற்றனர்.

தமிழகத்தின் கவர்னராக இருந்து வந்த பன்வாரிலால் புரோஹித், பஞ்சாப் மாநில கவர்னராக கூடுதல் பொறுப்பு வகித்து வந்தார். தற்போது அவர் பஞ்சாப் கவர்னராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனால் தமிழகத்தின் புதிய கவர்னராக ஆர்.என்.ரவி நியமனம் செய்யப்பட்டார்.

ஆர்.என்.ரவி நாகாலாந்து கவர்னராக இருந்து வந்தவர். முன்னாள் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியான ஆர்.என்.ரவி பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். பிரதமர் அலுவலகத்திலும் பணிபுரிந்துள்ளார். கேரளாவில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணிபுரிந்துள்ளார்.

English summary

RN Ravi has been appointed as the new Governor of Tamil Nadu. He was given an enthusiastic welcome by Chief Minister MK Stalin. Ministers and Chief Secretary of Tamil Nadu iraianbu also welcomed the gathering