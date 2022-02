வெளிநாடுகளில் தமிழ் கற்பிக்க..தமிழ் பரப்புரை கழகம் உருவாக்கத்துக்கு ரூ.1 கோடி ஒதுக்கீடு - தமிழக அரசு

Chennai

சென்னை: தமிழ் பரப்புரை கழகம் உருவாக்கத்திற்கு 1 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீட்டுள்ளது. அயல்நாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் வாழும் தமிழர்களுக்கு தமிழ் கற்பிக்க தமிழ் பரப்புரை கழகம் உருவாக்கப்படும் என சட்டசபையில் தொழில் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் அறிவித்து இருந்தார்.

இந்த நிலையில்தான் தமிழ் பரப்புரை கழகம் உருவாக்கத்திற்கு 1 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது தமிழக அரசு. இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:-

The Government of Tamil Nadu has released Rs.1 crore for the formation of the tamil parapurai kagazham. .he purpose is to teach Tamil to Tamils living abroad and abroad