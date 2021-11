வெள்ளநீரில் மிதக்கும் சென்னை.. மக்களை தேடி வீட்டுக்கே வருகிறது நடமாடும் மருத்துவ முகாம்கள்.. சூப்பர்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் சனிக்கிழமை இரவு முதல் மறுநாள் காலை வரை விடாமல் விடிய விடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. 2015-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு சென்னையில் மிக அதிக மழை பெய்துள்ளது.இதனால் ஒட்டுமொத்த சென்னையும் வெள்ளைக்காடானது.

எழும்பூர், வடபழனி, சைதாப்பேட்டை, கிண்டி என நகரின் முக்கிய இடங்களும், தாம்பரம், வேளச்சேரி உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளும் பேய் மழை கொட்டியது. தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்ததால் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. சென்னையின் முக்கிய சுரங்கப்பாதைகள் வெள்ளத்தில் முழ்கின.

சென்னை, கடலூர், புதுவை.. 3 பேரும் இங்க வாங்க.. நவம்பரும், டிசம்பரும் மன்னிப்பு கேட்கணுமாம்!

English summary

Health Minister Ma Subramaniam flagged off 1,150 monsoon mobile medical camps in Chennai for public use. He said 1,303 ambulances were on standby at all government hospitals in Chennai