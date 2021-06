பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு அரசு நிதியுதவி.. பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.. அமைச்சர் அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள் குறித்து கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடந்து வருவதாக அமைச்சர் கீதாஜீவன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் கொரோனா வைரஸ் 2-வது அலை அதிக உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன.

தஞ்சை மருத்துவமனைக்கு ரூ.1 கோடியில் ஆக்சிஜன் நிலையம்.. நன்றி தெரிவித்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்!

ஏராளமான குழந்தைகள் கொரோனாவுக்கு பெற்றோரை பறிகொடுத்து உதவ யாரும் இல்லாமல் நிர்கதியாய் உள்ளனர்.

English summary

Minister Geethajeevan has said that a survey is being carried out on children who have lost their parents to Corona in Tamil Nadu