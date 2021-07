வங்கக் கடலில் உருவாகிறது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. பல மாவட்டங்களில் மழை கொட்டும்- வானிலை மையம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் கன மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது.

கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாநிலங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் தாக்கத்தால் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்து வருகிறது .

தென்மேற்குப் பருவக்காற்றால் தமிழ்நாட்டில் இன்று பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

English summary

Chennai Meteorological department says, heavy rain may lash Coimbatore and Nilgiri districts on tomorrow and many districts including Chennai will get moderate rain from today it added. Low pressure will form in bay of Bengal on July 23, Meteorological department said.