பயணிகளின் கவனத்திற்கு.. தமிழகத்தில் இனி இந்த மோட்டல்களில்தான் அரசு பேருந்து நிற்கும்.. லிஸ்ட் இதோ

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழக நெடுஞ்சாலைகளில் மோசமாக இயங்கி வந்த 5 ஹோட்டல்களில் அரசு பேருந்துகள் நிற்க தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், இனிமேல் அரசுப் பேருந்துகள் நிற்கும் புதிய ஹோட்டல்களின் பட்டியலை தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் இயக்கப்படும் விரைவுப் பேருந்துகள் உணவு இடைவேளைக்காக நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள உணவகங்களில்(மோட்டல்களில்) நின்று செல்வது வழக்கம். அப்போது பேருந்தை விட்டு இறங்கி சாப்பிடுவதற்காக செல்லும் பயணிகள் ஏன் இறங்கி வந்தோம்? என்று சிறிது நேரத்திலேயே உணர்ந்து விடுவார்கள்.

ஏனெனில் மற்ற ஹோட்டல்களை விட இங்கு விலை பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். அப்படி விலை விண்ணுயர இருந்தாலும் அங்கு விற்கப்படும் உணவும் தரமாக, சுத்தமாக இருக்காது. உணவு படுமோசமாக இருக்கும். இது தவிர அந்த ஹோட்டல்களில் நிலை, அங்குள்ள ஊழியர்கள் நடத்தும் விதம் ஆகியவற்றை கண்டு பயணிகள் பயணத்தையே சுத்தமாக வெறுத்து விடுவார்கள்.

English summary

The Tamil Nadu Transport Department has released a list of new hotels where government buses will no longer be allowed to park in five hotels that have been performing poorly on Tamil Nadu highways