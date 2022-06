உதயநிதி அமைச்சர் எப்போது முதல்வர் ஆவார்?..முதல்வர் ஸ்டாலின் ரியாக்சன் இதுதான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் எப்போது முதல்வர் ஆவார் என்பதே பலரது கேள்வியாக உள்ளது. அந்த கேள்வியை முதல்வரும் உதயநிதியின் தந்தையுமான மு.க ஸ்டாலினிடம் கேட்டதற்கு புன்னகையை பதிலாக கொடுத்துள்ளார்.

திமுகவின் இளைஞரணி செயலாளரும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அரசியலில் களமிறங்கினாலும் பிஸியாகவே இருக்கிறார்.

ஒரே ஒரு செங்கல்லை கையில் வைத்து எய்ம்ஸ் என்று எழுதி வைத்து ஓட்டு கேட்டது பலரையும் கவர்ந்தது. நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் ரகசியம் தங்களிடம் மட்டுமே இருப்பதாகவும் கூறி வாக்கு சேகரித்தார். திமுக ஜெயித்து ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டாகி விட்டது.

English summary

MLA Udayanidhi news: (உதயநிதி அமைச்சராவது எப்போது) The question of many is when Udayanidhi Stalin is the tamil nadu minister. Udayanidhi's father, MK Stalin, has given a smile instead.