மார்ச் 10: இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கின் 75ம் ஆண்டு பவளவிழா மாநாடு -முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு

சென்னை: இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் 75-ம் ஆண்டு பவளவிழா மாநாடு வரும் மார்ச் 10-ம் தேதி நடை பெறுகிறது. இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்க வருமாறு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து கே.எம். காதர் மொகிதீன் அழைப்பு விடுத்தார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலினை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசிய தலைவர் கே.எம்.காதர் மொகிதீன் இன்று சந்தித்தார்.

அவருடன் கேரளா மாநில தலைவர் சாதிக் அலி ஷிகாப் தங்கள், தேசிய பொதுச் செயலாளரும், கேரளா சட்டமன்ற எதிர்கட்சி துணைத் தலைவருமான பி.கே. குஞ்சாலிகுட்டி, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இ.டி. பஷீர், அப்துல் வஹாப், அப்துல் சமது சமதாணி, கே. நவாஸ் கனி, மாநில பொதுச் செயலாளர் கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர், தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரிய தலைவர் எம். அப்துல் ரஹ்மான், மாநில இளைஞர் அணி பொதுச்செயலாளர் எஸ். அன்சாரி மதார், ஊடகவியலாளர் எம்.கே. ஷாகுல் ஹமீது‌ ஆகியோரும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினை சந்தித்தனர்.

English summary

The 75th Coral Jubilee Conference of the Indian Union Muslim League will take place on March 10. KM Katharmogha Deen invited Chief Minister M. K. Stalin to come and participate in this conference.