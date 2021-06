ஆடம்பரமே வேண்டாம்.. சிம்பிளாக செய்தால் போதும்.. மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு இறையன்பு அதிரடி கடிதம்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தான் ஆய்வு செய்ய வரும் இடங்களில் ஆடம்பர உணவுகள் வேண்டாம் என தமிழ்நாட்டின் தலைமை செயலாளர் இறையன்பு கடிதம் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார்.

நேர்மையான நியாயமான ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளில் இறையன்பும் ஒருவர். இவரது நீதி, நேர்மை, நியாயம் ஆகியவற்றால் முக்கிய பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படாமல் இருந்தார்.

ஆனால் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் இறையன்புவுக்கு தலைமை செயலாளர் பதவி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அன்று முதல் அவர் அதிரடிகளை காட்டி வருகிறார்.

English summary

TN Chief Secretary V.Iraianbu writes to all Collectors not to arrange luxury food for him when he come for Corona review.