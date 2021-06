ரயில்வே மைதானங்களை தனியாருக்கு விற்க முடிவு.. இது தோனி ஆடிய இடம்.. சு.வெங்கடேசன் எம்.பி எதிர்ப்பு!

Chennai

சென்னை: இந்திய ரயில்வேக்கு சொந்தமான 15 விளையாட்டு மைதானங்களை தனியாருக்கு விற்க கூடாது என்று மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பியூஸ் கோயலுக்கு சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தான் அனுப்பிய கடிதம் குறித்து சு.வெங்கடேசன் எம்.பி தனியாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:-

