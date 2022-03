விருதுநகர் பலாத்கார சம்பவம்...இதுதான் பெண்களுக்கு தரும் பாதுகாப்பா? கடும் நடவடிக்கை தேவை - இபிஎஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விருதுநகர் பெண் பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் கண்துடைப்பு கைது நடவடிக்கை மட்டுமில்லாமல்,திமுக அரசு இக்குற்றத்திற்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி வலியுறுத்தியுள்ளார். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச் செயல்கள் பன்மடங்கு இந்த அரசின் கீழ் அதிகரித்திருக்கிறது , இதுதான் தாங்கள் பெண்களுக்கு அளிக்கும் பாதுகாப்பா? என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

விருதுநகர் பெண் பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை பெற்றுத்தர முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளதாக டி.ஜி.பி. சைலேந்திரபாபு கூறியுள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இளம்பெண்ணை கடந்த சில மாதங்களாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 8 பேர் சமீபத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர். தனியார் ரெடிமேட் ஆடைகள் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்த அந்த பெண்ணை, திமுக பிரமுகர் ஹரிஹரன் காதலித்தார்.

விருதுநகர் பாலியல் வழக்கு.. கைதான ஜுனைத் அகமது திமுகவிலிருந்து நீக்கம்.. ஹரிஹரன் நீக்கம் எப்போது?

English summary

Edappadi Palanisamy has demanded that the DMK government take stern action against the Virudhunagar woman gang rape case not only for the detective arrest in the rape case.