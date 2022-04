சின்ன கலைவாணர்.. விவேக் மறைந்து ஒரு வருடமாச்சு.. முதல்வரிடம் விவேக் மனைவி வைத்த உருக்கமான கோரிக்கை

Chennai

சென்னை: நடிகரும், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலருமான விவேக் மரணமடைந்து ஒரு ஆண்டு ஆகிவிட்டது. இந்நிலையில் அவர் வசித்த சென்னை வீட்டின் சாலைக்கு விவேக்கின் பெயர் சூட்ட வேண்டும் என அவரது மனைவி அருள்செல்வி முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்து கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

தமிழ் திரைப்பட நடிகர் விவேக். சின்ன கலைவாணர் என அழைக்கப்பட்ட இவர் நகைச்சுவை நடிகராகவும், குணச்சித்திர நடிகராகவும் திகழ்ந்தார். பத்மஸ்ரீ விருது வென்றுள்ளார்.

மேலும் சுற்றுச்சூழல் மீதான ஆர்வத்தாலும், முன்னாள் குடியரசு தலைவர் ஏபிஜே அப்துல்கலாம் மீது கொண்ட தீரா பற்று காரணமாகவும் ஒரு கோடி மரம் நடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தார். தமிழகம் முழுவதும் பல லட்சம் மரக்கன்றுகளை நடவு செய்தார்.

