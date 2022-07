வீட்டில் இருந்தே முதல்வர் ஸ்டாலின் நடத்திய அவசர மீட்டிங்.. அடுத்தடுத்து வந்த 3 அதிரடி அறிவிப்புகள்!

Chennai

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரணத்தைத் தொடர்ந்து நிகழ்ந்த வன்முறை தொடர்பாக உயர் அதிகாரிகளுடன் காணொலி வாயிலாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த ஆலோசனையைத் தொடர்ந்து 3 அதிரடி அறிவிப்புகள் வெளியாகின.

முதல்வர் ஸ்டாலின் நடத்திய ஆலோசனையில், டிஜிபி சைலேந்திரபாபு, உளவுத்துறை ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசிர்வாதம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

முதல்வர் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டம் முடிந்த பிறகு, புலனாய்வுக்குழு அமைப்பு, அதிகாரிகள் மாற்றம் உள்ளிட்ட அதிரடிகள் அடுத்தடுத்து அரங்கேறியுள்ளன.

தூக்கியடிக்கப்பட்ட கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி, கலெக்டர்.. புதிய எஸ்பி-யாக பகலவன் நியமனம்.. அரசு அதிரடி!

Chief Minister M.K.Stalin held a video conference with the higher officials regarding the violence that followed school girl death in Kallakurichi. Following this consultation, 3 action steps have been taken.