'சென்னை பரந்தூரில் புதிதாத விமான நிலையம்' என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்? எப்ப திறப்பீங்க? புது தகவல்கள்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை பரந்தூரில் அமைய உள்ள புதிய பசுமை விமான நிலையத்தில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்கும் என்றும்? எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்றும் மக்கள் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் தற்போது பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், புதிதாக சென்னையில் விமான நிலையம் அமைக்க மத்திய அரசு முடிவெடுத்தது.

இதற்காக சென்னையில் சில இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இதுவரை எந்த இடம் என உறுதி செய்யப்படாமல் இருந்தது.

English summary

What facilities will there be in the new Green Airport located at Parantur, Chennai? People are eagerly anticipating when it will come into use.