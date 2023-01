சொத்தில் சம உரிமை, விதவை மறுமணம்! - திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் நலனுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்கள் என்ன?

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: பெண் விடுதலைக்கு இந்திய அளவில் தமிழ்நாடு முன்மாதிரி. அதற்கு முதல் விதையைப் போட்டது திராவிடர் இயக்கம்.

எப்படி என்கிறீர்களா?

ஒரு வரலாற்றுச் சம்பவத்தைப் பார்ப்போம். பிரிட்டிஷ் கால இந்தியாவில் குழந்தை திருமணம் என்பது மாபெரும் பிரச்னையாக இருந்தது. இதனால், இளம் வயதிலேயே பெண்கள் விதவைகளாக்கப்பட்டனர். விதவைகளின் விகிதாச்சாரம் அதிகரிக்கவே அதுதொடர்பான விவாதம் நாடு முழுவதும் எழுந்தது.

’திராவிட மாடல்’ எந்த மதத்திற்கும் எதிரானது அல்ல! நாம் அனைவரும் தமிழரே! முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு!

English summary

DMK has brought many changes in society for welfare of women: Equity in property, widow remarriage are few schemes for women introduced by women.