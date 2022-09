பண்ருட்டியாருடன் அடுத்தடுத்த சந்திப்பு.. அப்படி ஓபிஎஸ் என்னதான் பேசினார்? இபிஎஸ்ஸை எதிர்க்க உதவுமா?

Chennai

சென்னை: எல்லாவற்றையும் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் என பண்ருட்டி ராமசந்திரனை சந்தித்த பின்னர் ஓபிஎஸ் செய்திாளர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்திருந்தார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமைக்கான பிரச்சினை நடந்து வரும் நிலையில் இரு தலைமைகளும் நிர்வாகிகளை நீக்குவதும், சேர்ப்பதும் புதிய பதவிகளை கொடுப்பதுமாக இருக்கிறார்கள். இதனாலேயே ஓபிஎஸ் தரும் புதிய பதவிகளை ஏற்பதா வேண்டாமா என்ற குழப்பமும் அவர்களிடையே நீடித்து வருகிறது.

மேலும் அரசியல் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வரும் ஓபிஎஸ் கட்சியின் மூத்த முன்னோடிகளை சந்தித்து வருகிறார். அந்த வகையில் கடந்த வாரம் மூத்த நிர்வாகி பண்ருட்டி ராமசந்திரனை நேரில் சந்தித்து ஓபிஎஸ் பேசியிருந்தார்.

