ராஜ் பவனில் 2 முன்னாள் ஆளுநர்கள்.. 2 மாஜி முதல்வர்கள்.. ஒவ்வொரு டேபிளாக சென்று பேசிய ஆளுநர் ரவி!

Chennai

சென்னை : தமிழ்நாடு ஆளுநர் மாளிகையில் நேற்று மாலை நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில் பேசிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, பொங்கல் பெருவிழாவால் ஆளுநர் மாளிகை மினி தமிழ்நாடு போல காட்சியளிப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார். இந்த பொங்கல் விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் திமுக கூட்டணி கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்கவில்லை. அதேசமயம், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் ஆகியோர் தங்கள் ஆதரவாளர்களுடன் பங்கேற்றனர். 2 முன்னாள் ஆளுநர்களுடன் இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனர்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் மாளிகையில் புத்தாண்டின் துவக்கத்தில் இடம்பெறும் முதலாவது பெருவிழாவான தைப்பொங்கல் கொண்டாட்டம் நேற்று (ஜனவரி 12) மாலை நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வின்போது ஹெட் டேபிள் எனப்படும் முதன்மை வட்ட இருக்கையில் ஆளுநர் ரவி, முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் ஆகியோர் அமர்ந்திருந்தனர். ஆளுநர் ரவி ஒவ்வொரு ரவுண்ட் டேபிளாகச் சென்று விருந்தினர்களுக்கு பொங்கல் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.

பொங்கல் நம் தமிழ் மக்களின் பெருமையை பறைசாற்றும் பண்டிகை, பல்லாயிரம் ஆண்டுகால கலாசாரம், பாரம்பரியத்தையும் தமிழர் வீரத்தை ஜல்லிக்கட்டு விழாவாகவும் கொண்டாடுகிறோம் என ஆளுநர் பெருமிதத்தோடு தெரிவித்துள்ளார்.

