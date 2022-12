ஸ்டாலினுக்கு நேரு கொடுத்த 'உறுதி'! சொல்லி அடிச்ச மாதிரி.. அந்த ஏரியாவை தட்டித் தூக்குவோம்! ஏக குஷி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் கே.என்.நேரு 'சொல்லி' அடித்ததைப் போல, இன்று நடைபெற்ற மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் அடங்கிய அதிமுகவின் கோட்டையை தகர்த்து திமுக வசமாக்குவோம் என முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் உறுதி கொடுத்திருக்கிறாராம்.

கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பு திருச்சி, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, பெரம்பலூர் வரை உள்ளடக்கிய மத்திய மண்டலத்தை திமுக கோட்டையாக்குவோம் என சூளுரைத்தார் கே.என்.நேரு. அதன்படியே இந்த மாவட்டங்களில் உள்ள 41 தொகுதிகளில் 37ஐக் கைப்பற்றியது திமுக. அதிலும் குறிப்பாக, திருச்சியின் 9 இடங்களிலும் திமுகவே வென்றது.

இந்நிலையில், சேலம் மாவட்டத்திற்கு பொறுப்பு அமைச்சராக கே.என்.நேரு நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று நடைபெற்ற மா.செக்கள் கூட்டத்தில் பேசும்போது டெல்டா மாவட்டங்களைப் போல சேலம் இனி திமுக கோட்டையாக மாறும் என முதல்வர் முன்னிலையில் சூளுரைத்திருக்கிறாராம்.

Just as KN Nehru had made a 'victory promise' in the Central Zone in the last assembly elections, has assured Chief Minister Stalin, DMK will demolish the stronghold of AIADMK including Salem in the district secretaries' meeting held today.