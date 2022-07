3வது மாடியில் நடந்தது என்ன? ஒரு இடம் விடாமல் சல்லடை போட்ட சிபிசிஐடி! கள்ளக்குறிச்சி பள்ளியில் பரபர!

Chennai

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி விழுந்ததாக கூறப்படும் 3வது மாடியில் நேற்றும், இன்றும் சிபிசிஐடி போலீசார் சோதனை செய்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சியில் கனியாமூர் சக்தி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவி கடந்த ஜூலை 12ம் தேதி பலியானார். இவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக பள்ளி நிர்வாகம் கூறி உள்ளது. ஆனால் மாணவியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக மாணவியின் பெற்றோர் புகார் அளித்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக சிபிசிஐடி விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை 6 பேர் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

