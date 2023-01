"நியாயம் கிடைக்கவில்லை" அரசின் அறிவிப்பை ஆராய வேண்டியுள்ளது.. அடுத்த நடவடிககை பற்றி ஆசிரியர்கள்!

Chennai

சென்னை: சம வேலை சம ஊதியம் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இடைநிலை ஆசிரியர்களின் போராட்டம் 6ம் நாளாக தொடர்ந்து வருகிறது. இதனிடையே ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து ஆராய குழு அமைத்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிழக அரசின் அறிவிப்பு குறித்து ஆராய வேண்டி உள்ளதாகவும், அதன் பின்னரே முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலர் ராபர்ட் தெரிவித்துள்ளார்.

அரசு தொடக்கப் பள்ளிகளில் பணியாற்றக் கூடிய இடைநிலை ஆசிரியர்கள் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்கக் கோரி சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பள்ளிக்கல்வித் துறை வளாகத்தில் தொடர் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அரசு அதிகாரிகள், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் என இரு கட்டங்களாக நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியில் முடிவடைந்தது. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து தங்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்று தெரிவித்திருந்தனர்.

The protest of secondary teachers is continuing for the 6th day demanding equal work and equal pay. Meanwhile, Chief Minister M. K. Stalin has ordered to set up a committee to look into the teachers' demands. The General Secretary of the Secondary Teachers Association Robert said that the notification of the Tamil Nadu government has to be examined and a decision will be taken only after that.