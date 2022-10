ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கைகளை தீ வைத்து கொளுத்துவோம்.. 50 இடங்களில் பேரணிக்கான நோக்கம் என்ன.. சீமான் ஆவேசம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கைகளை நேரம் வரும்போது தீ வைத்து கொளுத்துவோம் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜர் நினைவு நாளை முன்னிட்டு சென்னையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மரியாதை செலுத்தினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து சீமான் கூறுகையில், பெருந்தலைவர் காமராஜர் நம் மண்ணிற்கு கிடைத்த கொடை. பெருமிதத்தோடு அவருக்கு எங்களின் புகழ் வணக்கத்தை செலுத்துகிறோம் என்று தெரிவித்தார்.

”காமராஜரை கொல்ல முயற்சித்தது.. காந்தியை கொன்றது” ஆர்எஸ்எஸ் மீது பாய்ந்த திருமாவளவன்!

English summary

Naam Tamilar Party coordinator Seeman has said that we will set fire to RSS principles when the time comes.