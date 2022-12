12 டாப் தலைகள்.. ஸ்டாலின் எடுத்த முக்கிய லிஸ்ட்.. உள்ளே வரப்போகும் 2 புதிய அமைச்சர்கள்? பரபர பின்னணி

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாடு அமைச்சரவை மாற்றப்பட உள்ள நிலையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக்கப்பட உள்ளார். இவருடன் புதிய அமைச்சர்கள் யாரேனும் பதவி ஏற்பார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக கோட்டை வட்டாரத்தில் விசாரித்ததில் சில முக்கிய தகவல்கள் நமக்கு கிடைத்தன.

பெரும் எதிர்பார்ப்பிற்கு இடையில் தமிழ்நாடு அமைச்சரவை ஒருவழியாக மாற்றப்பட்டு உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு பதவி ஏற்று 19 மாதங்களுக்கு பின் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஆளும் திமுக அரசின் அமைச்சரவை மாற்றப்பட போவதாக கடந்த சில மாதங்களாகவே பேச்சாக இருந்தது. புலி வருது கதையாக அமைச்சரவையை இப்போது மாற்ற போகிறார்கள், அப்போது மாற்ற போகிறார்கள் என்று செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருந்தன.

சேப்பாக்க தென்றல், திராவிட இளவல்.. நாளை அமைச்சராகும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு குவியும் வாழ்த்துகள்!

What will the new portfolio look like in the Tamil Nadu cabinet? What is CM Stalin plan?