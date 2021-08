தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மீது எவ்வளவு கடன் உள்ளது? வெள்ளை அறிக்கையில் போட்டு உடைத்த பிடிஆர்

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசின் நிதிநிலைமை குறித்து வெள்ளை அறிக்கையை இன்று மாநில நிதி துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தலைமை செயலகத்தில் வெளியிட்டார்.

குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரேஷன் கடைகள் மூலமாக மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை திமுக அரசு கொண்டு வர விருப்பதாக தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவித்தது.

இந்த திட்டங்கள் தமிழக அரசுக்கு கூடுதல் நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தக்கூடியவையாகும்.

தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மீதும் ரூ.2,63,976 கடன்.. உண்மையை உடைத்த பிடிஆர்..!

How much kadan on Tamil Nadu people's head: In Tamil Nadu, each family has a debt burden of Rs 2,63,976 on public subscription debt. The interest rate has increased due to lower debt repayment, says PTR Palanivel Thiagarajan in his white paper.