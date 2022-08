பெட்ரோல், டீசல் மீதான வரியை உயர்த்தியது பாஜக அரசு.. அப்போ யார் குறைக்க வேண்டும்.. பிடிஆர் கேள்வி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: வரலாற்றில் ஒருமுறை கூட எரிபொருளுக்கு வரியை உயர்த்தாத திமுக அரசு ஏன் வரியை குறைக்க வேண்டும் என்று நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் 18ம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து லோக் சபாவில் விலைவாசி உயர்வு பற்றிய விவாதம் நடந்தது. அப்போது பேசிய திமுக எம்.பி. கனிமொழி, ஜிஎஸ்டி, விலைவாசி உயர்வு, பெட்ரோல், டீசல் விலை என மத்திய அரசை கடுமையான விமர்சித்தார்.

மத்திய அரசால் தமிழக அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு! நிர்மலா சீதாராமனுக்கு பழனிவேல் தியாகராஜன் பதிலடி!

English summary

Minister Palanivel Thiagarajan Questions, Who should reduce the tax on petrol and diesel? Is it the Union BJP government that has increased the tax on fuel several times in the last seven years? Or the DMK government which has not raised tax on fuel even once in history?