கோபம் + துரோகம் + கலக்கம்.. நேற்று மாலை ஓபிஎஸ் வீட்டில் நடந்தது என்ன? அந்த 3 மணி நேரம்! பரபர பின்னணி

சென்னை: அதிமுகவில் நாளை பொதுக்குழு நடக்க உள்ள நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு நிமிடத்திற்கு நிமிடம் வலுவிழந்து கொண்டே இருக்கிறது.

அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக செய்யப்பட்டு வருகின்றன. நாளை காலை அதிமுக பொதுக்குழு வானகரத்தில் நடக்க உள்ளது.

இந்த பொதுக்குழுவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பான தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முடிவு செய்துள்ளார். பொதுச்செயலாளர் பதவியில் பொறுப்பேற்க அவர் தீவிரமாக முயன்று வருகிறார்.

பொதுக்குழு நெருங்க நெருங்க.. “ஆட்டம் காலி.. படுதாவும் காலி” ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து.. ஷாக் ஆன ஓபிஎஸ்

