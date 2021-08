பெட்ரோல் சரி.. டீசல் வரியை குறைத்தால் விலைவாசி குறையுமே ஏன் செய்யலை? தமிழக அரசுக்கு சீமான் கேள்வி

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசு நேற்று தாக்கல் செய்த 2021-22ம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் பெட்ரோல் விலையை குறைக்கும் வகையில் வரி குறைப்பு செய்திருந்தாலும், டீசல் விலையை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையானது நிதியாதாரப் பற்றாக்குறையினால் நிலவும் அரசின் பொருளாதார முடக்கத்திற்கான தீர்வுகளையும், மாற்றுப்பொருளாதாரப் பெருக்கத்திற்கான வழிகளையும் முன்வைக்காது மேம்போக்காகவும், தன்முரண்களோடும் அமைந்திருப்பது ஏமாற்றமளிக்கிறது.

அனைத்து மக்கள் மற்றும் குடும்பங்களின் உண்மையானப் பொருளாதார நிலையறிய எல்லாத்துறைகளிலுமுள்ள தரவுகளை ஒன்றிணைக்க முயற்சியெடுக்கப்படும் எனக் கூறுகிறது நிதிநிலை அறிக்கை . இப்போதுதான், மக்களின் பொருளாதார வாழ்நிலையையே அறியப் போகிறார்களென்றால், எதனடிப்படையில் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசியது திமுக? என்பது புரியவில்லை.

Seeman in Tamil Nadu budget 2021: It is disappointing that the State of Tamil Nadu's financial statements do not present solutions to the state's economic stagnation due to the fiscal deficit and ways to prolong the alternative economy, Says Chief Coordinator of the Naam Tamil Party, Seeman. While a slight reduction in petrol prices is welcome, it is widely believed that diesel prices may have also fallen, as the cost of renting the essentials of transporting essential commodities could have been mitigated to some extent if the price of diesel had been reduced, benefiting all sections of the population who do not use vehicles. They failed to do something about it, he added.