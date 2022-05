2 விஐபிகளுக்கு "குறி" வைத்த பாஜக.. வீடியோ சம்பவம் ஞாபகம் இருக்கா.. மெகா போஸ்டிங்.. சமாளிக்குமா திமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக பாஜகவில் முக்கிய தலைவர்களுக்கு புதிய பதவிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.. இது எந்த அளவுக்கு கட்சிக்கு பலனை பெற்று தரும்? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

பாஜகவை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு செல்ல பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை ஏராளமான அதிரடிகளை எடுத்து வருகிறார்..

அதிமுகவை முந்திக் கொண்டு, பாஜக உயர்த்த துடித்து கொண்டிருக்கிறார்.. திமுகவுக்கு மாற்று தாங்கள்தான் என்பதையும் போகிற இடமெல்லாம் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார்.

English summary

Why were Sasikala pushpa and vp duraisamy given posts and What is the purpose of the tn BJP நாடார் ஓட்டுக்களை குறி வைத்து சசிகலா புஷ்பாவுக்கு பதிய பதவி தரப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது