நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவாரா? காஞ்சிபுரத்தில் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் அளித்த 'பளிச்' பதில்

Chennai

சென்னை: காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து தரிசனம் செய்த நடிகர் விஜயின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அனைவரும் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்றும் விஜய் படம் நன்றாக ஓட வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் எனவும் பேசினார். மேலும் நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவாரா? என்பது குறித்தும் பேசினார்.

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் வரும் பொங்கலுக்கு திரைக்கு வர உள்ளது.

இந்த திரைப்படம் விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பொங்கலுக்கு மற்றொரு முன்னணி நடிகரான அஜித்தின் துணிவு படமும் வெளிவர உள்ளது.

