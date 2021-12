புத்தாண்டு தினத்தில் கோவில்களில் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி கிடைக்குமா? - சேகர்பாபு சொன்னது இதுதான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஓமிக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வருவதால் நாடு முழுவதும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. புத்தாண்டு நாளில் கோவில்களில் பக்தர்களை அனுமதிப்பது குறித்து முதல்வர் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுடன் கலந்து பேசி உரிய முடிவை அறிவிப்பார் என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் அமைச்சர் சேகர் பாபு தலைமையில் மண்டல இணை ஆணையர்கள் மற்றும் உதவி ஆணையர்கள் உடனான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில் சட்டமன்ற மானிய கோரிக்கையின்போது அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை நிறைவேற்றுவது தொடர்பாக அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

English summary

Various restrictions have been imposed on New Year celebrations across the country due to the increasing spread of Omigron. Minister Sekarbabu said that the Chief Minister will meet the concerned departmental officials and announce the appropriate decision regarding the admission of devotees in the temples on New Year's Day.