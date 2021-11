ஸ்டாலின் போடும் கணக்கு.. எடப்பாடியாரின் புதிய வியூகம்.. கோவை, சேலம் மேயர் பதவி யாருக்கு?

Chennai

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலின் ஒரு கணக்கு போட்டால், எடப்பாடி பழனிசாமி வேறு ஒரு கணக்கு போட்டு வருகிறாராம்.. வரப்போகும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டே இந்த கணக்கு போடப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 5 வருடங்களாகவே உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த முடியாத சூழல் தமிழகத்தில் ஏற்பட்டது.. உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தியே தீர வேண்டும் என்று திமுக கோர்ட் வரை சென்றதையும் மறக்க முடியாது.

ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்தபோது நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அத்தனை மேயர் இடங்களையும் அதிமுகவே கைப்பற்றியது.. அதனால்தான், இந்த முறை மாஸ் வெற்றியை முதல்வர் ஸ்டாலின் எதிர்பார்க்கிறாராம்..

Will the DMK win all the local elections in the Kongu region and What Edapadi palanisamy will do the next