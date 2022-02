மோப்பம் பிடித்த உளவுத்துறை.. ஸ்டாலினுக்கு பறந்த ரிப்போர்ட்.. "இருக்கு.. திமுகவில் கச்சேரி இருக்கு"

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நடந்து முடிந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான ரிசல்ட்டை எதிர்நோக்கி தமிழகம் காத்து கொண்டிருக்கிறது.. இப்படிப்பட்ட சூழலில், திமுக தரப்பில் இருந்து 2 முக்கிய தகவல்கள் தற்போது கசிந்து வருகின்றன.

உள்ளாட்சி தேர்தலோ, இடைத்தேர்தலோ, எதுவாக இருந்தாலும் ஆளும் கட்சியே பிரதான வெற்றி பெறும் என்பது நடைமுறை இயல்பு.

அந்த வகையில் திமுகவுக்கே கள நிலவரம் சாதகமாக இருந்த சூழலில், ஆளும் தரப்பை சூடேற்றும் வகையில் அதிமுக சில வியூகங்களை கையில் எடுத்தது.

English summary

Will the urban election result be in favor of DMK and What was the intelligence report to MK Stalin