ஆரம்பத்திலேயே அசத்தும் அமைச்சர் சிவசங்கர்.. அரசு பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு 2 லோயர் பெர்த் ஒதுக்கீடு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் படுக்கை வசதி கொண்ட பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு தனியாக லோயர் பெர்த் படுக்கை வசதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. படுக்கை எண் 1LB மற்றும் 4LB ஒதுக்கீடு செய்து இணையத்தில் முன்பதிவு செய்ய ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் திமுக அரசு பொறுப்பேற்றது. திமுக தலைவர் மு .க. ஸ்டாலின் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பின் நகரப் பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் என்ற சிறப்பு திட்டத்தை அறிவித்தது . இதன் மூலம் பெண் பயணிகளின் எண்ணிக்கை முன்பை காட்டிலும் அதிகரித்துள்ளதாக சட்டப்பேரவையில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் அரசு விரைவு பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு என இரண்டு பிரத்தியேக படுக்கைகளை ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் படுக்கை வசதி கொண்ட பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு தனியாக படுக்கை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Women travellers can book 2 lower berths in SETC via online : (அரசு பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு லோயர் பெர்த்)The Lower berth bed facility is reserved for women on buses with bed facilities at the State Transport Corporation. Bed number 1LB and 4LB are allocated and ordered to be booked online. Allocate 2 beds and book online.