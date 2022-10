"எடப்பாடி பழனிசாமி பொய் சொன்னாரா? அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கையை ஏற்கமாட்டோம்" அண்ணாமலை பரபர!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி பொய் சொன்னார் என்று அருணா ஜெகதீசன் விசாரணை ஆணையத்தின் அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை விளக்கமளித்துள்ளார்.

சென்னையில் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், சில மாதங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2023ம் ஆண்டு முடியும் போது 10 லட்சம் பேருக்கு மத்திய அரசின் வேலை கிடைத்திருக்கும் என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இதன் முதல் கட்டமாக இந்தியா முழுவதும் 75 இடங்களில் 75 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு பணி நியமன கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சிகள் மத்திய அமைச்சர்கள் கலந்துகொண்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சென்னை மற்றும் கோவை ஆகிய இரு இடங்களில் நடக்கிறது. சென்னையில் 255 பேருக்கு கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார்.

English summary

BJP state Leader Annamalai said We will not accept the Aruna Jagatheesan Commission of Inquiry report that Edappadi Palaniswami lied about the Thoothukudi firing