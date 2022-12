அரசியல் கோமாளி நீ தான்யா.. அண்ணாமலையிடம் மன்னிப்பு கேளுயா.. ராஜீவ் காந்தியிடம் பாஜக நாராயணன் ஆவேசம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அரைவேக்காடு ராஜீவ்காந்தி, அரசியல் கோமாளி நீ தான்யா, அண்ணாமலையிடம் மன்னிப்பு கேளுயா என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி.

அவசர சட்டத்திற்கு அரசாணை பிறப்பிக்கவில்லை எனக் கூறும் அண்ணாமலை உண்மையிலேயே ஐபிஎஸ் படித்து பாஸ் ஆனாரா? அரசியல் கோமாளியாக இருக்கிறார் என விமர்சித்திருந்தார் திமுகவின் ராஜீவ் காந்தி.

இந்நிலையில், சட்டத்துறை அமைச்சர் கூறியதைக் குறிப்பிட்டு, அண்ணாமலையிடம் ராஜீவ் காந்தி மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் நாராயணன் திருப்பதி.

தமிழக அரசு கொண்டு வந்த ஆன்லைன் சூதாட்ட தடைச் சட்டத்திற்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளிக்காதது கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நளினி இப்படியே பேசிக்கிட்டிருந்தால் ராஜீவ் காந்தி இறந்துட்டாரானு கேட்பாரோ.. பாஜக நாராயணன் திருப்பதி

#Exclusive ஆன்லைன் சூதாட்டம்.. 'டாப்' தலையின் வாரிசுக்கு கனெக்‌ஷன் ? ஆளுநர் மறுக்க காரணம் இதானா? ஓஹோ!

English summary

BJP State Vice President Narayanan Thirupathy has urged DMK students wing president Rajiv Gandhi to apologize to BJP state president Annamalai for criticizing him. He says you are a political clown.