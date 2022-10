கோவை தீவிரவாத நகரமா.. அண்ணாமலை பேச்சை கண்டிக்கிறேன்.. ஜோதிமணி ஆவேசம்

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கோவை காரில் காஸ் சிலிண்டர் வெடித்த விவகாரத்தில் மதவெறி பாஜக பொறுப்பற்ற முறையில் கோவையை தீவிரவாத நகரமாக சித்தரிப்பது கடும் கண்டனத்துக்குரியது எனக்கூறிய காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி, பிரதமர் மோடி, முதல்வர் ஸ்டாலினை ஒப்பிட்டு பேசி தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கோவை மாவட்டத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக பதற்றமான சூழல் உள்ளது. பாஜக அலுவலகம், பாஜக பிரமுகர்களின் வீடுகள் முன்பு பெட்ரோல் குண்டுகள் சில நாட்களுக்கு முன்பு வீசப்பட்டன. இதில் போலீசார் கைது நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.

இதன் தொடர்ச்சியா கோவையில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை கார் ஒன்று வெடித்து சிதறியது. இதில் கோவிலின் முன்பகுதி சேதமடைந்தது.

அதிரடி..கோவை பாஜக அலுவலக பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு.. கைதானவர்கள் மீது பாய்ந்த தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம்

English summary

Congress MP Jotimani has retaliated against Tamil Nadu BJP President Annamalai by comparing Prime Minister Modi and Chief Minister Stalin, saying that the sectarian BJP irresponsibly portrays Coimbatore as a terrorist city in the matter of gas cylinder explosion at car in Coimbatore.