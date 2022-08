இதையே ஒரு "ஹிந்து" செய்திருந்தால், அது தெரியாம போச்சே.. வேலியே பயிரை.. திமுக அரசிடம் ஓடிய கிருஷ்ணசாமி

Coimbatore

oi-Hemavandhana

கோவை: ''தேசியக்கொடி ஏற்ற மறுத்த, தர்மபுரி அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தமிழ்ச்செல்வி மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்று புதிய தமிழகம் கட்சி நிறுவனர் கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்பட்டது, தர்மபுரி மாவட்டம் பேடரஹள்ளி அரசு பள்ளியில் நடந்த விழாவில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை தமிழ்ச்செல்வி தேசியக்கொடி ஏற்றவில்லை.. மேலும் துணை தலைமை ஆசிரியர் முருகன் ஏற்றிய தேசியக்கொடிக்கும் தலைமை தலைமை ஆசிரியை மரியாதை செலுத்தாமல் இருந்துள்ளார்.

இது குறித்து ஊர் மக்கள் அவரிடம் கேட்ட பொழுது, 'உலகளாவிய கிறிஸ்தவ அமைப்பில் நான் உள்ளேன், யாக்கோபுக்கு மட்டும் தான் வணக்கம் செலுத்துவோம்' என்று தெரிவித்துள்ளார்... இதனை முன்னிட்டு பேடரஹள்ளி மக்கள் தர்மபுரி பள்ளி கல்வித்துறை அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர். அதன்படி விசாரிக்க தருமபுரி மாவட்ட கல்வி அலுவலகத்திற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Doctor Krishnasamy says, there is no need to show any mercy to the Dharmapuri teacher Tamilselvi புதிய தமிழகம் கட்சி நிறுவனர் கிருஷ்ணசாமி அறிக்கை ஒன்றை காட்டமாக விடுத்துள்ளார்