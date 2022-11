வண்டியை நேரா கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் பகுதிக்கு விடுப்பா! கைலியுடன் அதிகாலையில் தமிமுன் அன்சாரி விசிட்

Coimbatore

கோவை: மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வதற்காக கோவைக்கு சென்ற அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி, அதிகாலையிலேயே பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகளை சந்தித்து பேசி தற்போதுள்ள கள நிலவரத்தை கேட்டறிந்துள்ளார்.

இதனிடையே தமிமுன் அன்சாரியின் காரை மறித்த காவல்துறையினர் அவரது வருகை குறித்த காரணத்தை விசாரித்த பின்னர் அனுமதித்தனர்.

கட்சியினரிடம் தகவல் சொன்னால் பெரும் கூட்டம் கூடிவிடும் என்பதால், நிர்வாகிகளுக்கு கூட தகவல் சொல்வதை தவிர்த்து சர்ப்ரைஸாக விசிட் அடித்து பொதுமக்களை சந்தித்துள்ளார்.

மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுமையும் ஓங்கட்டும்! ஒன்றுபட்டு உழைப்போம்! தமிமுன் அன்சாரி தீபாவளி வாழ்த்து!

Thamimun Ansari, who went to Coimbatore, met the public and traders early in the morning and inquired about the current situation in the field.