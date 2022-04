நைட்டு நேரத்தில் என்ன சாப்பாடு? ஹோட்டலுக்குள் புகுந்து வெளுத்தெடுத்த போலீஸ்.. தீயாய் பரவும் வீடியோ

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை காந்திபுரம் பகுதியில் இரவு நேரத்தை கடந்து செயல்பட்டு வந்த ஹோட்டலுக்குள் நுழைந்து அங்கிருந்த வாடிக்கையாளர் உட்பட அனைவரையும் லத்தியால் கடுமையாக தாக்கும் காவல்துறையினர் குறித்த வீடியோ மீண்டும் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இரவு நேரத்தை கடந்து செயல்பட்ட உணவகம்.. உள்ளே புகுந்து லத்தியால் அடித்த காவல்துறையினர் - வீடியோ

தமிழகத்தில் கடந்த பல மாதங்களாக பொதுமக்களிடம் போலீசார் அத்துமீறும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் காவல் பணிகளில் ஈடுபடும் போலீசார் வாகன ஓட்டிகளிடமும், இரவு நேர உணவகங்களிலும் மிகக் கடுமையாக நடந்து கொள்வதும், இதுகுறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாவதும் தொடர் கதையாகி வருகிறது.

வேண்டாம் விட்ருங்க! கதறிய பெண் மருத்துவர்! அதிர்ந்த வேலூர்! குற்ற பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்த போலீசார்

English summary

The video of the policemen breaking into a hotel operating in the Gandhipuram area of Coimbatore at night and lathi-attacking everyone, including a customer, has been spreading fast on social media.