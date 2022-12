என் உயிரில் தமிழ் இருக்கிறது.. சிபிஎஸ்இ மூலம் அனைவருக்கும் சமமான கல்வி..நாராயணசாமிக்கு தமிழிசை பதில்

Coimbatore

கோவை: தமிழிசை என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு தமிழ் மொழியை அழிப்பதாக கூறிய நாராயணசாமியின் குற்றச்சாட்டுக்கு, புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை நல்லாம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள அமிர்தா பள்ளியில் நடைபெற்ற ஆண்டு விழாவில் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கலந்து கொண்டார். இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறுகையில், சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டம் குழந்தைகளுக்கு சாதகமாக இருக்கும். அனைவரும் ஒரே மாதிரியான கல்வி கிடைக்க போகிறது.

புதுச்சேரியில் மூன்று வகையான பாடத் திட்டங்களை பின்பற்றுகிறோம். தனி கல்வி வாரியம் இல்லாத யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரி, தற்போது வரை தமிழக பாடத் திட்டங்களைத்தான் பின்பற்றி வருகிறது. அதேபோல மாஹே பிராந்தியத்தில் கேரள பாடத்திட்டமும், ஏனாம் பிராந்தியத்தில் ஆந்திர பாடத்திட்டமும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. அதனால் ஒரே மாதிரியான ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாத கல்வி கிடைக்க வேண்டும் என்பதை எண்ணித்தான் நாம் சிபிஎஸ்இ கல்வியை கொண்டு வருவதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என தெரிவித்தார்.

Tamil Language is not only in my Name, also in my Life says Puducherry LG Tamilisai Soundararajan in Coimbatore Puducherry LG Tamilisai Soundararajan has denied Narayanasamy's allegation that he is destroying the Tamil language with the name of Tamilisai.