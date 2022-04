கோவையில் ஆளுநருக்கு கருப்பு கொடி! போராட்டத்தை திடீரென ரத்து செய்த அமைப்புகள்! என்ன காரணம் தெரியுமா?

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை வரும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு நாளை முற்போக்கு அமைப்புகள் சார்பில் கருப்புக் கொடி போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், காவல்துறை அனுமதி மறுத்த காரணத்தால் போராட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம் உதகை நாளை தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார். சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் கோவை வரும் அவர் அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக உதகைக்கு செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாகவே தமிழக அரசுக்கும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. இது கடந்த வாரங்களில் அதிகமாகவே இருந்ததை பல தருணங்களில் காண முடிந்தது.

ஆளுநர் ஆர். என். ரவி - பாதுகாப்பு விவகாரம்: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அளித்த விளக்கம் என்ன?

English summary

The black flag protest against Governor RN Ravi, which was announced tomorrow on behalf of progressive organization, has been cancelled due to the denial of police permission.